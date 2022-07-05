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اليوم.. اختتام مرحلة تفادي الهبوط من الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 11:36 صباحا
اليوم.. اختتام مرحلة تفادي الهبوط من الدوري الليبي
مباراة شباب الجبل والوفاق. (الإنترنت)
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يسدل الستار اليوم الثلاثاء، على منافسات تفادي مرحلة الهبوط في المجموعتين الأولى والثانية من منافسات الدوري الليبي الممتاز.

ويلتقي نادي الوفاق أجدابيا ثاني المجموعة الأولى في تصفيات الصعود مع نادي شباب الجبل تاسع المجموعة الأولى. على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي في الساعة الخامسة.

وكانت مباراة الذهاب لُعبت على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، وفاز بها فريق أبناء مدينة شحات بهدف دون رد.

الظهرة × الخمس
وفي المجموعة الثانية، يواجه نادي الظهرة ثاني تصفيات الصعود مع تاسع المجموعة في الدوري الليبي الممتاز، نظيره نادي الخمس بملعب الجميل في الساعة الخامسة.

- انتهت عبر «WTV».. مباراة «الظهرة 1 - 3 الخمس» في الدوري الممتاز
- انتهت عبر «WTV».. مباراة «شباب الجبل 1 - 0 الوفاق أجدابيا» في مرحلة تفادي الهبوط

وانتهى لقاء الذهاب لصالح الخمس بثلاثية مقابل هدف في ملعب نادي الأولمبي بمدينة الزاوية.

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