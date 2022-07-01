بث مباشر «WTV».. مباراة «الظهرة × الخمس» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «الزاوية »، اليوم الجمعة، مواجهة بين فريق الظهرة ونظيره الخمس، ضمن الذهاب لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى أو البقاء بدوري الأضواء.

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التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويحتل فريق الظهرة الترتيب الثاني في دوري الصعود، بينما يحتل الخمس الترتيب التاسع بالمجموعة الثانية بالدوري الممتاز. وتقام مباراة الإياب بملعب الجميل يوم الثلاثاء 5 يوليو.

وفي حال انتهاء المباراة بنتيجة التعادل في المباراتين ذهابا وإيابا؛ يتم منح وقت إضافي مدته 30 دقيقة مقسمة على شوطين وإذا استمر التعادل في الوقت الإضافي يتم اللجوء لركلات الترجيح.

مباراة «الظهرة × الخمس» في الدوري الممتاز. (الوسط)