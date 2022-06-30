بث مباشر «WTV».. مباراة «شباب الجبل × الوفاق أجدابيا» في مرحلة تفادي الهبوط

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي، اليوم الخميس، مباراة فريقي شباب الجبل ووفاق أجدابيا، ضمن الذهاب لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى أو البقاء بدوري الأضواء.

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وجاء فريق شباب الجبل تاسعا ضمن فرق المجموعة الأولى للممتاز، بينما جاء فريق وفاق أجدابيا ثانيا ضمن مجموعته الأولى لتصفيات الصعود بدوري الدرجة الأولى.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين في الإياب يوم الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته وفي التوقيت نفسه.

وفي حال انتهاء المباراتين بالتعادل في النقاط ذهابا وإيابا يتم منح وقت إضافي لمدة 30 دقيقة، قبل اللجوء، في حالة استمرار التعادل، لركلات الترجيح دون احتساب الأهداف.