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اتحاد السلة يصدر عقوبات صارمة في نصف نهائي الكأس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 11:14 صباحا
اتحاد السلة يصدر عقوبات صارمة في نصف نهائي الكأس
مباراة بين الأهلي طرابلس والنصر في كأس السلة. (الإنترنت)
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معاقبة فريق النصر بخسارة مباراته أمام الأهلي طرابلس بنتيجة (20 / صفر) لتسبب مشجعيه في أحداث شغب وفوضى أثناء سير المباراة

أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة السلة، قرارات بشأن الأحداث التي صاحبت مباريات اليوم الأول من الدور نصف النهائي لكأس ليبيا لكرة السلة، بعد الاطلاع على تقارير الحكام والمراقب الفني والمراقب السري.

وتقرر معاقبة فريق النصر بخسارة مباراته أمام فريق الأهلي طرابلس بنتيجة (20 / صفر)، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الإثنين، بنصف نهائي الكأس، لتسبب مشجعيه في أحداث شغب وفوضى أثناء سير المباراة.

كما قررت اللجنة الفنية، إيقاف اللاعب المحترف «جيمس جاستس» لفريق الأهلي طرابلس ثماني مباريات وتغريمه 2000 دينار، بسبب اعتدائه بالضرب على لاعب النصر طارق البيحو. وحرمان جمهور النصر من حضور مباراتين متتاليتين، بسبب أحداث الشغب.

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وقررت اللجنة استكمال مباراة الأهلي بنغازي والاتحاد اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 11 صباحا بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي، بعدما توقفت، والنتيجة كانت تشير لتقدم الأهلي بنغازي 40-21.

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