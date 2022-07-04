رئيس لجنة المعايير: لم نفتح الباب على مصراعيه للمشاركة في «ألعاب البحر المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال، محمد عبدالرحيم، رئيس لجنة معايير ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا بالجزائر، إن اللجنة لم تفتح الباب على مصراعيه للمشاركة. مؤكدا أنه إذا تمت الدعوة للجميع سيكون هناك 200 رياضي وليس 34 فقط.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن اللجنة طلبت من كل اتحاد تقديم رؤيته للمشاركة، وهل لديه القدرة لتحقيق نتائج أو تحسين الأرقام الليبية أو إحراز قلائد، مؤكدا أنه يقدر اتحاد الريشة الطائرة الذي اعتذر عن عدم المشاركة من الأساس.

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وأضاف أن أربعة اتحادات رياضية وعدت بإحراز قلائد، وأن هناك اتحادات تريد المشاركة لإثبات وجودها في محفل دولي، وأخرى تريد تحسين الأرقام الليبية، والأمر متروك للجنة الأولمبية في تقييم هذه المشاركة استجابة لمطالب الوسط الرياضي، مؤكدا أن الاتحادات كانت تشتكي من قلة الدعم المالي حتى تستعد من فترة لمشاركة مميزة.