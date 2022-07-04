خروج مبكر لمبارزي ليبيا في ألعاب «البحر المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

غادر ثلاثي ليبيا أبوبكر القاضي، ومحمد الجبالي، وعبدالسلام أبوجطيلة، منافسات فردي المبارزة بدورة ألعاب «البحر المتوسط».

المبارز الليبي مجمد الجبالي خسر أمام المصري أحمد السكري (0/ 5)، ومع اللبناني أنطوني (5/2)، ومع دانيال الفرنسي (4/3)، وأمام المغربي حسام الكرد (5/0)، وأمام الإيطالي ماتيو (3/2).

والمبارز أبوبكر القاضي فاز على الجزائري منور (1/5)، وعلى المغربي عبدالكريم الهواري (4/5)، وخسر أمام الفرنسي فافا (4/3)، كما خسر أمام المصري محمد ياسين (5/1)، وأمام البرتغالي فرازاو (5/0)، وخسر في الدور الثاني أمام المغربي عبدالكريم الهواري (15/12).

- ثلاثي ليبي في منافسات المبارزة بدورة «ألعاب المتوسط»

والمبارز الليبي عبدالسلام أبوجطيلة خسر أمام المكادوني سربينوسكي (5/3)، وفاز على المغربي عمر ناهي (4/5)، وخسر أمام البرتغالي فرازاو (5/4)، وأمام محمد السيد (5/1) وأمام الجزائري بركاني (4/3)، وأيضا أمام الإيطالي باوليني (5/2).