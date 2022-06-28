الجزائر تحافظ على صدارة ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط.. ومصر تقفز للترتيب الثالث

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصلت الجزائر مستضيف منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط صدارتها لسلم الترتيب العام في الدورة التي تتواصل بمدينة وهران بتتويجها، أمس الإثنين، بـ 5 ميداليات، 2 ذهب و3 فضة، وهي ذهبية الزوجي رجال في كرة الريشة وفضية اللاعب حسين دايخي في الكاراتيه وزن 84 كلغ.

وفي المصارعة الرومانية، توجت الجزائر بـ3 ميداليات 1 ذهب عن طريق اللاعب بشير عزارة، و2 فضة عن طريق اللاعبين إسحاق غايو وعبد الكريم أوكالي، ليرتفع رصيد الجزائر في ثان أيام الدورة إلى 10 ميداليات 6 ذهب و4 فضة.

وقفزت مصر إلى الترتيب الثالث بعد تتويجها أمس الإثنين بـ7 ميداليات جديدة، ذهبية فريال عبدالعزيز في الكاراتيه وزن 68 كلغ، بعد فوزها على الإيطالية، سيلفيا (2-0)، وذهبية يوسف بدوي في الكاراتيه رجال وزن 84 كغم، بعد فوزه على بطل صربيا بنتيجة (6-4).

إغماء ليوسف بدوي في منافسات الكاراتيه

وكان يوسف بدوي تعرض للإغماء في مباراته بنصف النهائي أمام الإسباني خوسية رافاييل لتعرضه لضربة في الرأس من منافسه، ونجح في العودة وإكمال المباراة والفوز (4-1)، ليحصد الميدالية الذهبية الثانية لمصر في منافسات الكاراتيه، وثالث ذهبيات مصر في تنس الطاولة للسيدات، وفضية عبداللطيف منيع في المصارعة الرومانية وزن 130 كغم، وبرونزية هيثم فهمي في المصارعة الرومانية وزن 60 كغم، وبرونزية عمر عبدالرحمن في المصارعة الرومانية وزن 67 كغم، وبرونزية نور الدين حسن في المصارعة الرومانية، وزن 87 كلغ.



وكانت مصر توجت في اليوم الأول بـ5 ميداليات، 3 فضة، و2 برونز، ليصل إجمالي ميداليات مصر إلى 12 ميدالية 3 ذهب، 4 فضة، 5 برونز.

ظهور ليبي في الكاراتيه والكرة الحديدية

المشاركة الليبية، أمس الإثنين، كانت في لعبتي الكاراتيه والكرة الحديدية، في الكاراتيه وزن +84 كغم (كوميتي) فقد الليبي نوري عبدالسلام مباراته أمام الفرنسي هندريكو بنتيجة (2-8)، وفي الكرة الحديدية (فردي الرافا) فقد الليبي راشد سويسي مباراته أمام الجزائري حكيم علي بنتيجة (4-12).

وفي منافسات السيدات، كانت الخسارة للثنائي الليبي سمية عمر ونجاح الزنتاني في مباراتهما أمام التركيتين بحر بينار وبنتيطة (5-8)، كما فقدت سمية مباراتها في (فردي رافا) أمام الإيطالية فلافيا (0-12)، وخسرت أيضا أمام اللاعبة التركية بحر (5-8).

ترتيب أول ثماني دول

1- الجزائر.. 6 ذهب و 4 فضة.

2- تركيا.. 6 ذهب و5 برونز.

3- مصر.. 3 ذهب و4 فضة و5 برونز.

4- اليونان.. 2 ذهب و2 برونز.

5- إيطاليا.. 1 ذهب 6 فضة و5 برونز.

6- صربيا..1 ذهب و1 فضة و1 برونز.

7- كرواتيا.. 1 ذهب و3 برونز.

8- سلوفينيا.. 1 ذهب و3 برونز.

أبطال مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط. (فيسبوك)

أبطال مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط. (فيسبوك)

منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. (فيسبوك)