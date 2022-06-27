بث مباشر «WTV».. مباراة «الأولمبي × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «الزاوية» مواجهة بين فريق «الأولمبي» مع نظيره «الاتحاد المصراتي»، ضمن الأسبوع التاسع إيابا في منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويقود المباراة حكم الوسط مفتاح العلمي، والمساعدان وليد أبوحرارة، ومحمد حسين، والحكم الرابع عبدالمنعم أبوصلوعة.