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بث مباشر لديربي الأهلي طرابلس 1 - 0 والاتحاد عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 04:37 مساء
بث مباشر لديربي الأهلي طرابلس 1 - 0 والاتحاد عبر قناة الوسط «WTV»
الأهلي طرابلس يتقدم بهدف على الاتحاد سجله صالح طاهر مع نهاية الشوط الأول من ديربي طرابلس بملعب الجميل. (بوابة الوسط)
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بث مباشر عبر قناة الوسط «WTV» لمباراة الأهلي طرابلس والاتحاد بملعب الجميل في مباراة مؤجلة ضمن مرحلة الإياب بالمجموعة الثانية بالدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

قبل دقائق من نهاية الشوط الأول تقدم الأهلي طرابلس بهدف سجله صالح طاهر.

- لمشاهدة تسجيل مباراة «الاهلي طرابلس» و«الاتحاد» عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا
- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط (WTV)

مواعيد المباريات المؤجلة لـ«الأهلي طرابلس»
وحددت لجنة المسابقات في مايو الماضي مواعيد خمس مباريات متتالية من المباريات المؤجلة لفريق الأهلي طرابلس في الفترة من 10 يونيو إلى 23 يونيو الجاري بدءًا من مواجهة السويحلي في 10 يونيو، التي انتهت بفوز السويحلي بهدفين لصفر، ثم ديربي طرابلس في مواجهة الاتحاد اليوم بعد أن كان مقررا إقامته يوم 14 يونيو، يواجه بعدها الأولمبي في 17 يونيو (تأجلت) بملعب الجميل، فمواجهة الخمس بملعب الخمس (سيعاد تحديد موعدها)، وانتهاءً بمواجهة فريق أبوسليم بملعب الجميل.

وتأجلت هذه المباريات للأهلي طرابلس بسبب مشاركة الفريق الأفريقية التي أوصلته إلى نصف نهائي منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

مراسل قناة الوسط «WTV» إيمن عبدالسلام ينقل استعدادات فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد على أرضية ملعب الجميل قبل انطلاق ديربي طرابلس. (بوابة الوسط)
مراسل قناة الوسط «WTV» إيمن عبدالسلام ينقل استعدادات فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد على أرضية ملعب الجميل قبل انطلاق ديربي طرابلس. (بوابة الوسط)
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