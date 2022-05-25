تجميد نشاط الاتحاد الليبي لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جمد الاتحاد الليبي لرفع الأثقال نشاطه، نتيجة للوضع المالي الصعب الذي يمر به الاتحاد، وعدم تلقيه أي دعم مادي من وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية خلال العامين 2021 و2022.

وأرسل رئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال منار الدين الشلي، تعميمًا إلى أعضاء مكتبه التنفيذي ورؤساء الاتحادات الفرعيه بالمناطق.

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وتضمن التعميم الآتي: «لم نتلقَ أي دعم منذ العامينن 2021 /2022، رغم تقديمنا للميزانية التقديرية منذ أغسطس 2021، ورغم ذلك لم يتوقف نشاطنا وأقمنا دورة للإدارة الرياضية وبطولة المنطقة الغربية للبراعم والشباب، ودخول منتخبات الأثقال جميع المعسكرات المغلقة بطرابلس، وإقامة معسكر خارجي لمنتخب النخبة بالسعودية، تواصل لثلاثة أشهر، وتمت تغطية تكاليف هذا النشاط بشكل شخصي».

وأكد منار الدين، أنه نتيجة لهذا الوضع الصعب وبعد التشاور مع أعضاء الاتحاد العام، تقرر وبالإجماع إيقاف النشاط لحين إشعار آخر.