102 ربّاع في بطولة الغربية لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تختتم اليوم الخميس، بالصالة الكبرى بطرابلس، بطولة المنطقة الغربية لرفع الأثقال، براعم وشباب، بتنظيم وإشراف فرعي الأثقال بطرابلس.

ويشارك في البطولة 102 رباع يمثلون أندية، الشرطة، ووسعاية ابديري وأبوسليم ونجوم قرقاش والوداد والظهرة والسويحلي والاتحاد المصراتي والتحدي طمينة.

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وفي ختام اليوم سيشهد التنافس في أوزان (57/ 71 /73 /81 /89 /96 /102/+ 102).