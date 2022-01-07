أبطال «الأثقال» يمنحون ليبيا الذهب في البطولة العربية

البعثة الليبية المشاركة في البطولة العربية لرفع الأثقال. (الإنترنت)

استُقبلت بعثة الأثقال الليبية بالورود في مطار معيتيقة بطرابلس بعد مشاركاتها الناجحة وتتويجها بـ3 كؤوس و28 ميدالية في البطولة العربية لرفع الأثقال التي جرت بقاعة نادي شقلاوة بمدينة أربيل العراقية، وبمشاركة 200 ربّاع مثلوا دول ليبيا، ومصر، والسعودية، والأردن، والكويت، واليمن، وعمان، وفلسطين، وسورية، والبحرين، وقطر، والسودان، والعراق البلد المستضيف.

وتُوجت ليبيا بـ3 كؤوس الترتيب الثالث في الشباب والناشئين والكبار رجال و28 ميدالية 4 ذهبيات و1 فضية و23 برونزية، وجاءت القلائد عن طريق الرباعين. في وزن 55 شباب وناشئين، توج الرباع محمد الشارف الزنتاني بـ 6 ميداليات برونزية. وزن 67 شباب توج الرباع زكريا شلابي بـ3 برونزيات. وزن 73 كبار توج الرباع إحسان شلابي بـ 2 ذهبية +1 برونزية. وزن 81 كبار توج الرباع سعيد العجمي بـ2 برونزية.

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وفي وزن 96 ناشئين توج الرباع منيب العزابي بـ3 ميداليات برونزية. ووزن 96 كبار توج الرباع أحمد أبوزريبة بـ2 برونزية. وزن 102 «شباب وناشئين» توج الرباع نصرالدين المالكي بـ2 ذهبية وواحدة فضية + 3 برونزية. ووزن 109 توج الرباع يوسف حسام زاوية بـ3 ميداليات برونزية.

وأُقيم حفل ختام البطولة في فندق الشيراتون بمدينة أربيل العراقية، بحضور وزير الرياضة العراقي، عدنان درجال، وعضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للأثقال، خالد مهلهل، وأمين عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، محمد جلود، ومحافظ إقليم أربيل، أوميت خشناو، ورؤساء وإداري ولاعبي الفرق المشاركة في البطولة.

أصحاب التراتيب الثلاثة

ووزعت خلال الحفل الكؤوس على أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى رجال وسيدات والتي كانت على النحو التالي: 1- فئة الشباب والشابات، في السيدات شابات جاء العراق أولا والأردن ثانيا والسعودية ثالثا. وفي الرجال شباب العراق أولا والسعودية ثانيا وليبيا ثالثا.

2- فئة الناشئين: في السيدات توجت ناشئات العراق بكأس الترتيب الأول والسعودية ثانيا والأردن ثالثا.

وفي الرجال جاء العراق أولا والسعودية ثانيا وليبيا ثالثا.

-3 فئة الكبار: توجت سيدات العراق بكأس الترتيب الأول وجاءت الكويت ثانيا والسعودية ثالثا، وفي الرجال توجت السعودية بكأس الترتيب الأول وجاء العراق ثانيا وليبيا ثالثا. وتوجت بجائزة أفضل لاعبة في البطولة العراقية إسراء عزيز، وأفضل لاعب القطري فارس حسونة، وأفضل لاعب ناشئ العراقي حسين محمد، وأقوى الرباعين السوري معن أسعد، وعقب التتويج جرى تبادل الهدايا والدروع وأقيمت فقرة فنية، وحفل عشاء بالفندق على شرف الوفود المشاركة.

إشادة وإعجاب بالتحكيم الليبي

التميز لليبيا كان أيضا من خلال الحكم أبوبكر الدوكالي الذي كان محط إعجاب من الاتحاد العربي ولجنة التحكيم بالبطولة، والدوكالي كان حكما رئيسا في أغلب أوزان البطولة، وتطابقت قراراته مع قرارات لجنة الجوري، التي أعادت النظر في عدد من الرفعات احتُسبت نتائجها خاطئة.

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نقاط من البطولة

في الاجتماع الفني للبطولة، والذي كان بحضور عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للأثقال، خالد مهلهل، وأمينه العام، رئيس الاتحاد الليبي منار الدين الشلي، وأمين عام الاتحاد الدولي للأثقال محمد جلود، ونائب وأعضاء الاتحاد العربي للأثقال ومندوبي الدول المشاركة، جرى التطرق للأمور الفنية للبطولة، وتثبيت الأوزان، وقال عضوا الاتحاد الدولي: «إن التأهل للأولمبياد المقبل سيكون عن طريق البطولات العالمية والقارية السبع التي تنظم في الفترة من 2022 / 2024، والمشاركة تكون إجبارية في 5 منها، وستحسب للربّاع أفضل نتيجة يحققها خلال مشاركته في هذه البطولات».

ورغم غياب المسؤولين في وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية، إلا أن البعثة حظيت باستقبال حافل بالورود في مطار معيتيقة بطرابلس من قبل رئيس الاتحاد الفرعي للأثقال طرابلس، وإدارة ورباعي نادي سعاية ابديري ومدرب نادي الشرطة وأولياء الأمور، وعدد من رياضيي الأثقال القدامى.

وقال رئيس الاتحاد الليبي لرفع الاثقال: «شاركنا في البطولة بـ12 رباعا من بينهم 9 ناشئين في أول مشاركة خارجية لهم، والحمد لله توجنا بـ3 كؤوس و28 ميدالية، وبعون الله سيكون هؤلاء الناشئون نواة لمنتخب وطني قوي في المستقبل القريب، يشرف ليبيا في المحافل الخارجية».

وفي اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرفع الأثقال الذي عُقد على هامش البطولة، جرى الاتفاق على إقامة بطولة العرب لرفع الأثقال المقبلة في دولة البحرين يوليو المقبل 2022.