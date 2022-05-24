Atwasat

الصقور والأنوار ورفيق وأساريا ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 24 مايو 2022, 03:37 مساء
الصقور والأنوار ورفيق وأساريا ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار
فريق الأنوار لكرة القدم. (فيسبوك)
alwasat radio

انطلقت، أمس الإثنين، منافسات مسابقة تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لفرق الدرجة الأولى عن المرحلة الثانية بإقامة 6 مباريات في ستة ملاعب وقد ظفر كل من الصقور والأنوار ورفيق وأساريا بثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار، وفيما يلي نتائج هذه المباريات:

في مباراة الأنوار والمروج العامرة بالأهداف والتي أقيمت بملعب صبراتة، حيث شهدت هذه المباراة تسجيل 9 أهداف وانتهت لصالح الأنوار بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربع في مباراة مفتوحة شهدت الإثارة إلى آخر دقائق اللقاء.

بهذه النتيجة أضاف فريق الأنوار أول ثلاثة نقاط ثمينة في رصيده، بينما بقي فريق المروج دون نقاط.

مباراة الفرص الضائعة
وفي ملعب الزاوية، انتهت مباراة البرانس والصقور بفوز الصقور بنتيجة هدف دون مقابل في مباراة الفرص الضائعة.

بهذه النتيجة وضع فريق الصقور أول ثلاث نقاط ثمينة في رصيده، بينما بقي فريق البرانس دون نقاط.

وبملعب الجميل انتهت مباراة بنغازي الجديدة والشرارة بالتعادل السلبي دون أهداف ليضيف كل فريق أول نقطة في رصيده.

وفي ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء استطاع فريق أساريا تحقيق ثلاثة نقاط عندما فاز على فريق المستقبل بنتيجة هدف دون مقابل.

بهذه النتيجة أضاف فريق أساريا أول ثلاث نقاط ثمينة في رصيده بينما بقي فريق المستقبل دون نقاط.

وفي ملعب القبة، أيضًا انتهت مباراة الظهرة والبشائر بالتعادل السلبي دون أهداف ليضيف كل فريق أول نقطة في رصيده.

واستطاع فريق رفيق في ملعب شحات تحقيق الفوز على فريق هلال سبها الذي أضاع العديد من الفرص خلال هذه المباراة بنتيجة هدف دون مقابل.

بهذه النتيجة أضاف فريق رفيق أول ثلاث نقاط ثمينة في رصيده بينما بقي فريق هلال سبها دون نقاط.

وقد جرى خلال الجولة الأولى تسجيل 12 هدفًا بواقع 10 أهداف في المجموعة الأولى وهدفين في المجموعة الثانية.

مباريات الجولة الثانية
تقام مباريات الجولة الثانية يوم الجمعة الموافق 27 مايو، ففي المجموعة الأولى، الوفاق بأجدابيا يلتقي الصقور بملعب زوارة، وبنغازي الجديدة يلتقي الأنوار بملعب صرمان، والبرنس يلتقي المروج  بملعب الجميل، وهلال سبها راحة.

وفي مباريات المجموعة الثانية، أبي الأشهر يلتقي هلال سبها في ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، والبشائر يلتقي أساريا بملعب شحات، ورفيق يلتقي المستقبل بملعب القبة، وفريق الظهرة راحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر لتونس

الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر لتونس
العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام

العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام
بايدن: لم نغير سياسة «الغموض الاستراتيجي» حيال تايوان

بايدن: لم نغير سياسة «الغموض الاستراتيجي» حيال تايوان
«الوسط» تكشف عن تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة

«الوسط» تكشف عن تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة
إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة

إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
منتخب ليبيا يتأهل لبطولة الأمم الأفريقية «شان الجزائر 2023»

منتخب ليبيا يتأهل لبطولة الأمم الأفريقية «شان الجزائر 2023»
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني

في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس

«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس
«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري

«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري
بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا

بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا
عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا

عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا
الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»

الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»
بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»

بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»
وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما

وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج

«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز وخسارتان لليبيا في دولية شطرنج الإمارات
فوز وخسارتان لليبيا في دولية شطرنج الإمارات
4 انتصارات وتعادلان في الصعود للقسم الممتاز
4 انتصارات وتعادلان في الصعود للقسم الممتاز
سلة الجزيرة تنتصر في إياب الدوري الليبي لكرة السلة
سلة الجزيرة تنتصر في إياب الدوري الليبي لكرة السلة
ختام فعاليات الدورة التدريبية لموظفي وزارة الرياضة الليبية في تركيا
ختام فعاليات الدورة التدريبية لموظفي وزارة الرياضة الليبية في ...
الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر لتونس
الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري ......
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس ......
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار «كاف»
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه ......
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية...
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو بيراتس بـ«الكونفدرالية»؟
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو......
المزيد
«بوابة الوسط» تستعرض أجندة المباريات الخمس المؤجلة في الدوري للأهلي طرابلس
«بوابة الوسط» تستعرض أجندة المباريات الخمس المؤجلة في الدوري......
الصقور والأنوار ورفيق وأساريا ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار
الصقور والأنوار ورفيق وأساريا ثلاث نقاط ثمينة في بداية ......
المنفي يستقبل أعضاء نادي الصقور ويطالبهم بالريادة بين الأندية الليبية (صور)
المنفي يستقبل أعضاء نادي الصقور ويطالبهم بالريادة بين ......
الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر لتونس
الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل ......
ختام فعاليات الدورة التدريبية لموظفي وزارة الرياضة الليبية في تركيا
ختام فعاليات الدورة التدريبية لموظفي وزارة الرياضة الليبية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط