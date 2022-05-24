الصقور والأنوار ورفيق وأساريا ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انطلقت، أمس الإثنين، منافسات مسابقة تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لفرق الدرجة الأولى عن المرحلة الثانية بإقامة 6 مباريات في ستة ملاعب وقد ظفر كل من الصقور والأنوار ورفيق وأساريا بثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار، وفيما يلي نتائج هذه المباريات:

في مباراة الأنوار والمروج العامرة بالأهداف والتي أقيمت بملعب صبراتة، حيث شهدت هذه المباراة تسجيل 9 أهداف وانتهت لصالح الأنوار بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربع في مباراة مفتوحة شهدت الإثارة إلى آخر دقائق اللقاء.

بهذه النتيجة أضاف فريق الأنوار أول ثلاثة نقاط ثمينة في رصيده، بينما بقي فريق المروج دون نقاط.

مباراة الفرص الضائعة

وفي ملعب الزاوية، انتهت مباراة البرانس والصقور بفوز الصقور بنتيجة هدف دون مقابل في مباراة الفرص الضائعة.

بهذه النتيجة وضع فريق الصقور أول ثلاث نقاط ثمينة في رصيده، بينما بقي فريق البرانس دون نقاط.

وبملعب الجميل انتهت مباراة بنغازي الجديدة والشرارة بالتعادل السلبي دون أهداف ليضيف كل فريق أول نقطة في رصيده.

وفي ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء استطاع فريق أساريا تحقيق ثلاثة نقاط عندما فاز على فريق المستقبل بنتيجة هدف دون مقابل.

بهذه النتيجة أضاف فريق أساريا أول ثلاث نقاط ثمينة في رصيده بينما بقي فريق المستقبل دون نقاط.

وفي ملعب القبة، أيضًا انتهت مباراة الظهرة والبشائر بالتعادل السلبي دون أهداف ليضيف كل فريق أول نقطة في رصيده.

واستطاع فريق رفيق في ملعب شحات تحقيق الفوز على فريق هلال سبها الذي أضاع العديد من الفرص خلال هذه المباراة بنتيجة هدف دون مقابل.

بهذه النتيجة أضاف فريق رفيق أول ثلاث نقاط ثمينة في رصيده بينما بقي فريق هلال سبها دون نقاط.

وقد جرى خلال الجولة الأولى تسجيل 12 هدفًا بواقع 10 أهداف في المجموعة الأولى وهدفين في المجموعة الثانية.

مباريات الجولة الثانية

تقام مباريات الجولة الثانية يوم الجمعة الموافق 27 مايو، ففي المجموعة الأولى، الوفاق بأجدابيا يلتقي الصقور بملعب زوارة، وبنغازي الجديدة يلتقي الأنوار بملعب صرمان، والبرنس يلتقي المروج بملعب الجميل، وهلال سبها راحة.

وفي مباريات المجموعة الثانية، أبي الأشهر يلتقي هلال سبها في ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، والبشائر يلتقي أساريا بملعب شحات، ورفيق يلتقي المستقبل بملعب القبة، وفريق الظهرة راحة.