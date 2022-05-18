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شنقب يطالب بالتصدي لظلم «كاف»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 18 مايو 2022, 04:52 مساء
شنقب يطالب بالتصدي لظلم «كاف»
مصباح شنقب. (فيسبوك)
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طالب حارس «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق مصباح شنقب بدور فاعل لاتحاد شمال أفريقيا ضد فساد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حسب وصفه.

وقال شنقب، في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «أتمنى أن يكون هناك دور قوي لهذا الاتحاد للوقوف ضد ظلم حكام القارة تجاه الفرق والمنتخبات التابعة له، وأن لا يقف موقف المتفرج».

يذكر أن مصباح شنقب تولى عدة مرات مهمة تدريب حراس مرمى المنتخب الليبي للشباب، وهو حارس «الأهلي طرابلس» والمنتخب الليبي طيلة عقد الثمانينات وحتى مطلع التسعينات ومن الحراس البارزين والكبار في الكرة الليبية.

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