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16 حكما يتحصلون على الشارة الدولية في الكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 06 مايو 2022, 01:01 مساء
16 حكما يتحصلون على الشارة الدولية في الكرة الحديدية
16 حكما يتحصلون على الشارة الدولية في الكرة الحديدية. (الإنترنت)
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هنأ رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، حكامه المتحصلين على الشارة الدولية في التخصص الرافا والقصير.

وقال الطويل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن 16 حكما ليبيا تحصلوا على الشارة الدولية، وتم اعتمادهم كحكام دوليين في تخصص الرافا والقصير.

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أسماء الحكام
وأوضح أن الحكام هم: «مروان موسى، وبشير برول، ومحمد بروبة، ومعمر أبوحلالة، وأحمد كريش، وحسن العويتي، والمنتصر العريقي، وعادل مادي، وعلي بشير، وأبوبكر الدالي، ومحمد نصية، ومصعب بن ضو، ومصطفى موسى، وأجمد لولو، وزياد السنوسي، وفتحي الشوشان».

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