16 حكما يتحصلون على الشارة الدولية في الكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

هنأ رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، حكامه المتحصلين على الشارة الدولية في التخصص الرافا والقصير.

وقال الطويل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن 16 حكما ليبيا تحصلوا على الشارة الدولية، وتم اعتمادهم كحكام دوليين في تخصص الرافا والقصير.

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