محمود الطويل يكشف لـ«الوسط» تفاصيل أول اجتماع بين «الرياضة» و«الأولمبية الليبية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 09 سبتمبر 2021, 06:56 مساء
أول اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة الرياضة والأولمبية الليبية, (الإنترنت)

أكد عضو اللجنة المشتركة بين وزارة الرياضة والأولمبية الليبية، محمود الطويل، أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها بصالة ديوان الوزارة، برئاسة وكيل وزارة الرياضة لشؤون الأندية جمال أبونوارة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة مدير الشؤون الرياضية بالوزارة عبدالرزاق ملوس، والأمين العام للأولمبية الليبية خالد الزنكولي، ومدير مكتب العلاقات الخارجية بالأولمبية الليبية محمد قريميدة، ومدير إدارة الاتحادات الرياضية بالأولمبية الليبية محمود الطويل، ومدير المكتب القانوني بالأولمبية الليبية عبدالحكيم الخيتوني، وتغيب عن الاجتماع مدير المكتب القانوني بالوزارة.

تصحيح أوضاع بعض الاتحادات الرياضية
وقال محمود الطويل في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: «تم في الاجتماع التطرق إلى كتاب هيئة الرقابة الإدارية بشأن وضع حلول للاتحادات الواردة في مذكرة الشكوى، وتم الاتفاق على وضع آلية عمل لعرض الملاحظات ومناقشتها بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها».

وأضاف: «تم الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات للاتحادات الرياضية والثانية، وتوحيد المواقف والرؤى بين وزارة الرياضة والأولمبية الليبية لضمان تصحيح أوضاع بعض الاتحادات الرياضية»، مختتمًا تصريحاته بأنه «تم الاتفاق على عقد الاجتماعات الدورية يوم الأربعاء من كل أسبوع».

يشار إلى أنّ اللجنة مشكلة بقرار من وزير الرياضة، ومن مهامها تصحيح ومراجعة إجراءات الاتحادات الرياضية وجمعياتها العمومية كافة، من حيث اللوائح والضوابط والأنظمة الأساسية والهيكل التنظيمي والسياسات والبنى التحتية ومدى صحة إجراءاتها.

محمود الطويل في أول اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة الرياضة والأولمبية الليبية, (الإنترنت)
أول اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة الرياضة والأولمبية الليبية, (الإنترنت)
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