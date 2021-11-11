106 مشاركين في بطولة ليبيا للكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 11 نوفمبر 2021, 03:24 مساء
جانب من منافسات الكرة الحديدية. (الإنترنت)

تحتضن صالة الكرة الحديدية، بداية من غدٍ الجمعة بطولة ليبيا للكرة الحديدية (القصير والرأفا والطويل).

وفي تصريح لرئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، خص به «بوابة الوسط» قال: «البطولة ستتواصل لثلاثة أيام والتنافس سيكون في ثلاثة تخصصات القصير (ثلاثي ودقه) والرأفا (فردي وزوجي وثلاثي) والطويل (تقليدي زوجي ومركب ودقه وتصاعي).

وأضاف «الطويل» أن عدد المشاركين يصل إلى 106 مشاركين يمثلون أندية من مختلف المدن الليبية وهي الهلال طبرق والأفريقي درنة، والإخاء هون، وغدامس التخصصي، والصمود غدامس، ومن الزنتان الشروق والوحدة والزنتان التخصصي، والطلائع رقدالين ومن مدينة طرابلس الشط والشباب العربي وسيدي سليم وطارق بن زياد وغوط الشعال.

يشار إلى أنه شُكِّلت لجنة لإدارة البطولة برئاسة حامد جالوته، وعضوية عادل زكره وأميرة الزيتوني وترأس لجنة المسابقات نبيل دراويل، ولجنة التحكيم برئاسة فتحي المجدوبي.

وفي سياق متصل، اختار الاتحاد الدولي للكرة الحديدية مؤخرًا، رئيس الاتحاد الليبي محمود الطويل في عضوية اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، ومحمد البخاري في عضوية اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي.

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