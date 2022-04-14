بالصور.. المدرب الفرنسي «مارتينيز» يصل ليبيا لقيادة المنتخب الوطني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصل إلى طرابلس المدرب الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الفرنسي كورنثيانز مارتينيز؛ وذلك لتوقيع العقد رسميًا مع الاتحاد الليبي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يتم عقد مؤتمر صحفي للمدرب الجديد مع اتحاد الكرة.

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ويأتي التعاقد مع المدرب الفرنسي خلفاً للمدرب الإسباني كليمنتي الذي أخفق في تحقيق أي تعهد تعاهد به مع المنتخب الليبي.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، بشكل رسمي، صباح الإثنين الماضي، التعاقد مع المدرب الفرنسي مارتينيز، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.

التعاقد مع مارتينيز

ونشر الاتحاد الليبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نبأ التعاقد مع مارتينيز، دون ذكر تفاصيل حول مدة أو قيمة العقد.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان نشره عبر حسابه، أن المدرب سيصل إلى العاصمة طرابلس، اليوم الخميس؛ من أجل توقيع العقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم ومباشرة مهامه رسميًا لقيادة المنتخب الليبي، استعدادًا لاستحقاقات المقبلة.

وينتظر أن يحل كورنثيانز مارتينيز بطرابلس برفقة مدربه المساعد الموريتاني صال مصطفى، الذى رافقه وعمل إلى جانبه طوال فترة توليه تدريب المنتخب الموريتاني.

وكان مارتينيز تابع مبارتي المنتخب الوطني أمام النيجر وموريتانيا خلال مشاركته الأخيرة بدورة نواكشوط الودية الدولية وعقد لقاءً ثنائيًا مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، في العاصمة الموريتانية تمت خلاله مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة ببنود العقد.

المدرب الفرنسي «مارتينيز» يصل ليبيا لقيادة المنتخب الوطني. (الإنترنت)

المدرب الفرنسي «مارتينيز» يصل ليبيا لقيادة المنتخب الوطني. (الإنترنت)