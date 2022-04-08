الفرنسي مارتينيز يقترب من قيادة «فرسان المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد عضو مجلس إدارة المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، نوري جموم، الاتفاق مع المدرب الفرنسي، كورنثيانز مارتينيز، خلال تواجده في ودية نواكشوط ومتابعة تدريبات ومباريات المنتخب خلال البطولة. وأضاف جموم في تصريحات تليفزيونية أن التعاقد الرسمي مع مارتينيز سيكون في طرابلس من خلال إقامة مؤتمر صحفي للمدرب في الرابع عشر من شهر أبريل الجاري، وقال جموم «اتفقنا على جميع بنود التعاقد مع المدرب؛ ومنها تعيين مدرب وطني مساعدا أول له ومدرب موريتاني مساعدا ثانيا له مع حضور مدرب حراس واللياقة البدنية رفقة المدرب».

وشارك منتخب ليبيا في دورة موريتانيا الودية الدولية لكرة القدم، ضمن أيام أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسط مشاركة من منتخبات النيجر وموزمبيق بجانب ليبيا وموريتانيا، وكان الجهاز الفني الموقت للمنتخب الوطني الليبي أعلن قائمة «فرسان المتوسط» للمشاركة في البطولة، وخلت قائمة المنتخب من لاعبي فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس، بسبب مشاركتهما في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، إضافة إلى غياب الثنائي المحترف المعتصم بالله المصراتي وحمدو الهوني، وضمت القائمة 24 لاعبا، وتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني في الدورة بصورة موقتة المدرب الإسباني رامون بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع مواطنه خافيير كليمنتي.

مارتينيز يخلف كليمنتي

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة الليبي لـ«الوسط» في وقت سابق، أن اختيار مسؤولي الاتحاد وقع على المدير الفني الفرنسي كورنثيانز مارتينيز لقيادة «فرسان المتوسط» خلال الفترة المقبلة، وقال المصدر، الذي فضل التحفظ على ذكر اسمه، إن التوقيع الرسمي مع مارتينيز سيُجرى قريبا، ليخلف مارتينيز الإسباني كليمنتي الذي جرى فسخ عقده بالتراضي، فعلى عكس الولاية الأولى لرحيل كليمنتي، فسخ اتحاد الكرة الليبي بقيادة عبدالحكيم الشلماني عقد كليمنتي بالتراضي في الولاية الثانية، ليفك الطرفان الارتباط بينهما في هدوء، بعكس الولاية الأولى التي شهدت حالة من الشد والجذب والشكاوى في الاتحاد الدولي «فيفا»، بسبب بعض المستحقات المالية المتبقية، ليدرس اتحاد الكرة خيارات جديدة لقيادة «فرسان المتوسط» في التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار «كان 2023».

وأسفر الاجتماع واللقاء المشترك الذي جمع كليمنتي مع الشلماني عن اتفاق يقضي بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، كما كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم الإدارة الفنية باتحاد الكرة دراسة عدد من السير الذاتية، لعدد من المدربين الذين يمثلون مدارس تدريبية مختلفة لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، واختيار المدرب المناسب الذي سيقود الفريق الوطني خلال تصفيات «كان 2023»، على أن تكون دورة موريتانيا الدولية المصغرة بداية تعارف المدرب الجديد بنجوم «فرسان المتوسط».

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أسباب فسخ العقد مع كليمنتي

وصنع كليمنتي مع المنتخب في الفترة الأخيرة حالة من القلق وعدم الاستقرار، وزاد القلق مع قرب بدء التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة في كوت ديفوار «كان 2023»، دون أن تتضح خريطة العمل بشكل قوي في المستقبل القريب، بعد أن أخفق منتخب ليبيا في التأهل لبطولة الأمم الأفريقية الـ33 بالكاميرون، التي فاز بلقبها أخيرا منتخب السنغال على حساب مصر، فضلا عن الإخفاق في الوصول إلى المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022» في مارس الماضي، وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا، التي تقام صيف العام المقبل في كوت ديفوار، وتقام البطولة للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة 24 منتخبا، على غرار نسختي مصر والكاميرون العامين 2019 و2022، وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 عن ست مواجهات تجمع بين إريتريا وبوتسوانا وساو تومي مع موريشيوس وجيبوتي ضد جنوب السودان، كما يلتقي منتخب سيشل مع ليسوتو، والصومال ضد إي سواتيني، وأخيرا تشاد أمام جامبيا.

سبق وأكد الشلماني أن المنتخب الوطني سيعود لاستئناف نشاطه من جديد بخوضه عددا من المباريات الودية الدولية خلال أيام الأجندة الدولية المقررة من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» استعدادا للاستحقاقات والالتزامات الدولية المقبلة، وينتظر اتحاد الكرة التعرف أكثر على أفكار المدير الفني الجديد، فقبل رحيل كليمنتي أعلن رغبته في تحديث صفوف المنتخب الليبي «فرسان المتوسط» خلال الفترة المقبلة، وبدأت المهمة خلال وديتي الكويت، حيث تواجد فاضل سلامة لاعب «الأهلي بنغازي»، والمهدي الكوت من «الأخضر»، ومعاذ المنصوري حارس مرمى «أبوسليم»، ويوسف فايق وطارق ابشارة لاعبي نادي «الأولمبي»، للمرة الأولى، بعدما استقر الجهاز الفني للمنتخب على اختيار 23 لاعبا، وشهدت قائمة المنتخب تواجد لاعبين يظهرون للمرة الأولى مع «فرسان المتوسط».

وودع المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم ثلاثة محافل مهمة في 2021، ليغيب «فرسان المتوسط» عن مونديال العرب في قطر، الذي اختتم في 18 ديسمبر الماضي، وفاز باللقب المنتخب الجزائري، كما شمل الغياب عن بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون، وأخيرا المرحلة الختامية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، واحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في مجموعته السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم.