الفرنسي مارتينيز يشكل جهازه المعاون ويختار موريتانيا قبل قيادة «فرسان المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد عضو مجلس إدارة المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم نوري جموم على الاتفاق مع المدرب الفرنسي كورنثيانز مارتينيز خلال تواجده في ودية نواكشوط ومتابعة تدريبات ومباريات المنتخب خلال البطولة.

وأضاف جموم في تصريحات تليفزيونية أن التعاقد الرسمي مع مارتينيز سيكون في طرابلس من خلال إقامة مؤتمر صحفي للمدرب في الرابع عشر من شهر إبريل الجاري.

وقال جموم «اتفقنا على جميع بنود التعاقد مع المدرب؛ ومنها تعيين مدرب وطني مساعدًا أول له ومدرب موريتاني مساعدًا ثانيًا له مع حضور مدرب حراس واللياقة البدنية رفقة المدرب».