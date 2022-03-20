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مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

القاهرة - بوابة الوسط (خاص) الأحد 20 مارس 2022, 12:30 صباحا
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
المدرب الفرنسي كورنثيانز مارتينيز. (الإنترنت)
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علمت «بوابة الوسط» من مصدر داخل الاتحاد الليبي لكرة القدم أن اختيار مسؤولي الاتحاد وقع على المدرب الفرنسي كورنثيانز مارتينيز لقيادة منتخبنا الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، الذي فضل التحفظ عن ذكر اسمه، إن التوقيع الرسمي مع مارتينيز سيجرى قريبًا. ويخلف مارتينيز الإسياني خافيير كليمنتي الذي جرى فسخ عقده بالتراضي خلال هذا الشهر.

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وتغادر، الأحد، بعثة المنتخب الوطني متجهة إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، وذلك للمشاركة في الدورة الودية التي تنظمها موريتانيا خلال الفترة من 23 وحتى 29 من مارس الجاري.

ويقود منتخب «فرسان المتوسط» في الدورة الودية المدرب الإسباني رامون، الذي كلفه الاتحاد الليبي لكرة القدم قيادة المنتخب بعد فسخ عقد كليمنتي.

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