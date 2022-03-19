منتخب ليبيا يراهن على الإسباني رامون في موريتانيا وسط ترقب لاسم مدرب «فرسان المتوسط» الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر، الأحد، بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم متجهة إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، وذلك للمشاركة في الدورة الودية التي تنظمها موريتانيا خلال الفترة من 23 وحتى 29 من مارس الجاري.

يأتي هذا ضمن أيام أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمناسبة افتتاح ملعب جديد في موريتانيا، بمشاركة منتخبات ليبيا وموريتانيا والنيجر وموزمبيق.

وسيقود منتخب «فرسان المتوسط» في الدورة الودية المدرب الإسباني رامون، الذي كلفه الاتحاد الليبي لكرة القدم قياد المنتخب بعد إقالة الإسباني خافيير كليمنتي وسط انتظار التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب.

المنتخب الوطني سيلتقي في 26 مارس في مستهل مبارياته منتخب النيجر، والمباراة الثانية ستكون أمام منتخب موريتانيا، والثالثة أمام منتخب موزمبيق في 29 مارس الجاري.