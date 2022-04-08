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النعمي يعلن تنظيم بطولة يشفين للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 08 أبريل 2022, 06:54 مساء
النعمي يعلن تنظيم بطولة يشفين للشطرنج
رئيس منظمة بيدق سالك هاشم النعمي يؤكد تنظيم يشفين للشطرنج بداية من 11 رمضان. (الإنترنت)
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أكد رئيس منظمة بيدق سالك، هاشم النعمي، أنه جار التجهيز لتنظيم يشفين للشطرنج خلال ليالي شهر رمضان المبارك، بداية من 11 رمضان، بصالة مصحة تشفين بمدينة تاجوراء (ذكور وإناث)، برعاية وتنظيم مصحة يشفين التخصصية، وبالتعاون مع منظمة بيدق سالك.

وأضاف النعمي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن البطولة بنظام الشطرنج السريع وبزمن 20 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 10 ثوان عن كل نقلة منقولة وعدد الجولات 9 بواقع مباراتين يوميا.

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جوائز البطولة
وعن جوائز البطولة قال النعمي، إن جوائز بطولة الذكور كالتالي: الفائز الأول يتحصل على مبلغ 700 دينار، والثاني 500 دينار، والثالث 400 دينار ، والرابع 20 دينار، والخامس 100 دينار، وأفضل لاعب تحت 20 سنة سيتحصل على 100 دينار.

أما جوائز بطولة الإناث: المركز الأول 300 دينار، والثاني 200 دينار، والثالث 100 دينار.

وأكمل النعمي، أن رسوم الاشتراك في البطولة 15 دينارا، والعدد الأقصى 40 لاعبا، والراغبين في المشاركة والتسجيل الدخول وتعبئة البيانات عبر الرابط التالي: https://forms.gle/JtCjKPXX4WzykxaN7

وواصل أنه لتأكيد التسجيل التواجد يوم 8 رمضان بنادي الظهرة من الساعة 23:00 إلى الساعة 01:00  لدفع رسوم الاشتراك.

مدير البطولة سراج بركة، والحكم الرئيس هاشم النعمي، وحكم التزويج ميلاد الفيتوري وحكاما الصالة عمر الفرجاني وحاتم أبومنجل.

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