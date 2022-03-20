بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح، القائم بأعمال سفارة ليبيا قي العاصمة المصرية القاهرة بمكتبه، اليوم الأحد، الشاب يوسف عبد الباسط الحصادي الحائز الترتيب الأول والميدالية الذهبية في بطولة العرب للشطرنج للعام 2022، التي أُقيمت بالعاصمة العراقية بغداد.

الحصادي بات بطل العرب تحت 16 عامًا بإنجازه الأخير، بعد تقديم أداء مشرف في المنافسات التي أُقيمت أخيرًا بالعاصمة العراقية بغداد، حيث أهدى السفير البطل الشاب درع السفارة تكريمًا وتقديرًا لما حققه للوطن من إنجاز عربي مشرف، وتمنى له التوفيق والسداد، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية لتحقيق مزيد الانتصارات للوطن الغالي، بحسب الصفحة الرسمية للسفارة الليبية في القاهرة عبر «فيسبوك».

كان البطل الشاب يوسف الحصادي أحرز أيضًا بطولة أفريقيا للشطرنج العام 2017، وفاز ببطولة الإسكندرية الدولية للشطرنج لثلاثة أعوام متتالية (2017، 2018، 2019) وبطولة أرينا 2000 العام 2014.

حضر مراسم التكريم والد اللاعب عبد الباسط الحصادي وعدد من أعضاء السفارة.

جانب من تكريم الحصادي. (الصفحة الرسمية للسفارة الليبية في القاهرة عبر فيسبوك).

كأس التكريم ليوسف الحصادي. (الصفحة الرسمية للسفارة الليبية في القاهرة عبر فيسبوك).

السفير مصباح ويوسف الحصادي. (الصفحة الرسمية للسفارة الليبية في القاهرة عبر فيسبوك).