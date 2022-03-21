اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اعترف الاتحاد الدولي للشطرنج، بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج، برئاسة فوزي أبورجعة، ونائبه بشير إبراهيم القائد.

ونشر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي، الأسماء مقرونه بالصور للاتحاد الليبي للشطرنج، برئاسة فوزي أبورجعة، ونائبه بشير إبراهيم القائد، والأمين العام السوري الحراري أحمد.

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وضم الاتحاد الليبي للشطرنج أيضًا أمين الصندوق صالح محمد أبوبكر، وعضوية كل من خالد محمد فرنكة، ومحمد أبوبكر الصغير، وخالد أبوخريص عبدالسلام، وفوزي أبوالقاسم أبوقزاح، وعبدالعاطي حفيظ عبدالعاطي، وعون عثمان عقيلة، وفتحي مختار العكروت.

وزير الرياضة يعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد الشطرنج

وصدر عن وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، القرار رقم 114 بشأن اعتماد انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للشطرنج برئاسة فوزي أبورجعة.

كما تشكل المكتب التنفيذي من النائب بشير إبراهيم القائد، والأمين العام السوري الحراري أحمد، وأمين الصندوق صالح محمد أبوبكر.

اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج. (الإنترنت)