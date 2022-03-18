ذهبية وبرونزية لليبيا في عربية الشطرنج بالعراق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُسدل الستار الخميس، بالعاصمة العراقية بغداد على بطولة العرب للشطرنج 14، 16، 18، 20 عامًا، وليبيا شاركت بثلاثة بطولات وتُوجت بكأس الترتيب الثالث، وبميداليتين ذهبية ليوسف الحصادي، وبرونزية لعلي العر.

وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

بطولة 16 عاما

توج الليبي يوسف الحصادي بالميدالية الذهبية، ولقب Cm ونورم im + مبلغ 350 دولارا، برصيد 7.5 نقطة، ونال المصري محمد علي الدين الميدالية الفضية ومبلغ 200 دولار، ولقب GM وجمع سبع نقاط. وتحصل السوري ريان ذيب على الميدالية البرونزية ومبلغ 150 دولارا ولقب Cm برصيد سبع نقاط، ورابعا اللبناني أركدان برصيد ست نقاط وخامسا التونسي ريان عجيلي بست نقاط، وسادسا اليمني وليد عبدالله بخمس نقاط وسابعا الفلسطيني رجال أبوعزيزة بخمس نقاط وثامنا عبدالرحمن الزدجالي من عمان، وتاسعا العراقي فارس قاسم وعاشرا العراقي زيد.

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بطولة 14 عاما

توج بالمدالية الذهبية الفلسطيني محمد سيدر برصيد سبع نقاط، ونال الميدالية الفضية اللبناني محمد بديع برصيد 6.5 نقطة، وتوج بالميدالية البرونزية العراقي محمد أمين 6.5 نقطة، وحل رابعا السوري حمزة مسعود برصيد ست نقاط، وخامسا السوري مازن فندي 5.5 نقطة، وسادسا التونسي وايل شقرون، وسابعا المصري حامد وفا، وثامنا الليبي عمرو فطيس بخمس نقاط، وتاسعا السوري أدوار، وعاشرا اليمني حسام الدين عبدالحكيم.

بطولة 20 عاما

توج بالمدالية الذهبية العراقي ربيع صباح برصيد سبع نقاط وكسر التعادل، ونال الفضية الجزائري الأمين إبراهيمي بسبع نقاط، وتوج بالميدالية البرونزية اللبناني جورجيو بست نقاط، وحل رابعا الليبي علي العر بست نقاط، وخامسا المصري هاني كامل 4.5 نقطة، وسادسا السوري كريم هنيدي بأربع نقاط، وسابعا السوري عبدالوهاب مسعود بأربع نقاط، وثامنا المصري مارتن 3.5 نقطة، وتاسعا العراقي ريباز ناصر نقطتين، وعاشرا التونسي آدم براني نقطة واحدة.

الترتيب العام للفرق

أول الترتيب للعراق بـ 5 ميداليات ذهبية و2 فضية، و4 برونزية، ثانيا فلسطين بـ2 ذهبية، وثالث ليبيا ذهبية + برونزية، ورابعا الجزائر 3 فضية، و2 برونزية، وخامسا مصر 1 فضية وبرونزية، وسادسا موريتانيا بفضية، وسابعا لبنان 5 برونزية، وثامنا سورية 2 برونزية، ودول اليمن وعمان والبحرين من دون تتويج.

تكريم فلسطيني لليبي علي العر

وخلال حفل الختام، أهدى رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج خالد عز الدين، درع الاتحاد وهديه للاعب الليبي علي العر، تقديرا وعرفانا، لدوره القومي ومناصرته للقضية الفلسطينية، ورفضه اللعب مع لاعب من الكيان الإسرائيلي خلال بطولة العالم للشطرنج الخاطف التي أقيمت في وارسو، ديسمبر 2020.

وللتذكير نشير إلى أن الليبي جلال شاهين توج بالمدالية الفضية وبجائزة أفضل لاعب في بطولة العرب الفردية للشباب للشطرنج تحت 20 عاما قطر 1985.