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«بوابة الوسط» تستعرض مسار الأهلي طرابلس والاتحاد المنتظر قبل قرعة «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 04 أبريل 2022, 05:28 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض مسار الأهلي طرابلس والاتحاد المنتظر قبل قرعة «الكونفدرالية»
مباراة الأهلي طرابلس والصفاقسي التونسي. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أكد فريق الأهلي طرابلس صدارته للمجموعة الأولى من دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بعد تعادله السلبي دون أهداف أمام فريق الصفاقسي التونسي خلال المباراة التي أقيمت بينهما بملعب حمادي العقربي.

بذلك يتصدر الأهلي طرابلس المجموعة بـ13 نقطة ويضمن تأهله على رأس المجموعة الأولى رغم فوز فريق بيراميدز المصري على فريق زاناكو ولكن فارق الأهداف صب في مصلحة الأهلي طرابلس.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الأخيرة يظهر أن الأهلي طرابلس بات في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، وبيراميدز المصري ثانيا برصيد 13 نقطة، وحل ثالثا الصفاقسي التونسي برصيد 5 نقاط، وأخيرا فريق زاناكو الزامبي دون نقاط.

وستجرى الثلاثاء قرعة الدور الربع نهائي لكأس الاتحاد الأفريقي، وبحسب معطيات القرعة فإن فريق الأهلي طرابلس سيلعب مع أصاحب الترتيب الثاني وهم الاتحاد الليبي أو سميبا التنزاني أو المصري البورسعيدي.

الفرق المتأهلة لربع النهائي
التصنيف الأول، أصحاب الصدارة الأهلي طرابلس الليبي، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ومازمبي الكونغولي، ونهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني، أصحاب الوصافة بيراميدز المصري، واتحاد طرابلس الليبي، والمصري البورسعيدي المصري، وسيمبا التنزاني.

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