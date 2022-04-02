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المجد والترسانة في افتتاح بطولة شعماش الرمضانية لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 02 أبريل 2022, 02:00 مساء
المجد والترسانة في افتتاح بطولة شعماش الرمضانية لقدامى اللاعبين
منافسات سابقة في دورات كرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)
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تنطلق غدًا الأحد ومع أول أيام شهر رمضان الكريم بملعب نادي المجد بطرابلس بطولة الراحل عبدالحميد شعماش لكرة القدم لقدامى اللاعبين فوق الـ40 عامًا، تحت إشراف وتنظيم نادي المجد، وفاءً وعرفانًا لرئيس النادي السابق، بمشاركة 12 ناديًا، وزعت على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى  
المجد والترسانة والظهرة

المجموعة الثانية
الشط والأهلي طرابلس والأولمبي

المجموعة الثالثة
أبومليانة والشرطة وأبوسليم

المجموعة الرابعة
اليرموك والوحدة والمدينة

الانطلاقة ستكون غدًا الأحد بمباراة قدامى المجد والترسانة، كما يشار إلى أن كل مجموعة تتبارى فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الربع النهائي.

اللجنة المنظمة   
تكونت اللجنة المنظمة من سالم العماري وعادل الزرقاني وجاسم التومي وطارق مقيق وطارق إشتيوي ورمزي القاضي وياسين عبدالله ومنير الكوني.

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