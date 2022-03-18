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فوز الاتحاد واليرموك والنصر والمروج في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 18 مارس 2022, 07:03 مساء
فوز الاتحاد واليرموك والنصر والمروج في كأس السلة
الأهلي طرابلس في منافسات كرة السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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جرت أربع مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة السلة، يوم الأربعاء الماضي، أسفرت على النتائج التالية:

فوز الاتحاد على الشباب 78 / 38، واليرموك على الأولمبي 20 / 0 بعدم الحضور، والنصر على التحدي 98 / 42، والمروج على السلفيوم 84 / 48.

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مباريات الجمعة
واليوم الجمعة سيتجدد الموعد مع مباراتين الهلال يلتقى التحدي، والأهلي بنغازي يتبارى مع السلفيوم.

مباريات السبت
والسبت 19 مارس.. ستقام مباراتان أيضًا المباراة الأولى ستجمع الأولمبي مع الشباب، ويعقبها لقاء الاتحاد مع اليرموك. والأحد 20 مارس، ستقام مباراة واحدة ستجمع المدينة والجزيرة.

مباريات الإثنين
ويقام يوم الإثنين 21 مارس، مواجهة بين النصر أمام الهلال، والمروج يتبارى مع الأهلي بنغازي. والثلاثاء 22 مارس ستقام مباراتان، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد والأولمبي ويعقبها لقاء الشباب واليرموك. والأربعاء 23 مارس، ستختتم المرحلة الأولى بمباراة الأهلي طرابلس والجزيرة.

آخر نتائج دوري السلة
وفي سياق متصل جاءت آخر النتائج المسجلة في الدوري الليبي لكرة السلة، فوز الأهلي بنغازي على المروج 80 / 69، والهلال على السلفيوم 104/ 36، والمدينة على الشباب 66/ 54، والاتحاد على الجزيرة 99/ 38، والأهلي طرابلس على الجزيرة 103 /34، والاتحاد على اليرموك بالغياب 20/ 0.

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