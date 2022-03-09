7 أندية في قرعة كأس ليبيا لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

جرت، أمس الثلاثاء، بمدينة طرابلس مراسم قرعة كأس ليبيا لكرة السلة على مستوى الفرق الواقعة في نطاق الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية، وسيشارك في المسابقة سبعة فرق، حيث جاءت القرعة للفرق المشاركة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

الاتحاد والأولمبي والشباب العربي واليرموك.

المجموعة الثانية

الأهلي طرابلس حامل اللقب والجزيرة والمدينة.

وستنطلق منافسات مسابقة الكأس خلال الفترة من 16 إلى 23 مارس الجاري.

وقد أعدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة اللائحة المنظمة للمسابقة والتي ستمر بعدة مراحل حتى التتويج بكأس ليبيا.