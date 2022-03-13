الأهلي طرابلس يلتقي الجزيرة.. والاتحاد مع اليرموك في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام، اليوم الأحد، بقاعة قرطبة بطرابلس آخر مبارتين في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة، المباراة الأولى ستجمع الأهلي طرابلس مع الجزيرة، ويعقبها لقاء الاتحاد واليرموك.

يشار إلى أن الجولة السابعة لدوري السلة انطلقت الخميس بفوز الأهلي بنغازي على المروج بنتيجة (80-69)، وجرت أمس السبت ثلاث مباريات، أسفرت عن فوز المدينة على الشباب العربي (66-54) والهلال على السلفيوم (104-36) والنصر على التحدي (112-46)، بينما تم تأجيل مباراة الأولمبي مع منتخب 18 عامًا، لإتاحة الفرصة للاعبي المنتخب للتحصيل الدراسي وأداء الامتحانات النصفية.