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قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 12:09 مساء
قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية
مدرب الأهلي طرابلس فتحي الجبال. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أصبحت القيادة الفنية لممثلي الكرة الليبية في دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية لكرة القدم هذا الموسم في عهدة مدربين يمثلان المدرسة التدريبية التونسية، حيث يتولى مهمة تدريب فريق «الاتحاد» المدرب التونسي محمد الكوكي في أول تجربة له بالملاعب الليبية، وكانت مباراة الفريق، الأحد الماضي، أمام مستضيفه فريق بيرنارأورلاند بيراتس بطل جنوب أفريقيا أول اختبار أفريقي له نجح في اجتيازه بعد أن قاد الفريق في المنافسات التمهيدية الأولى على واجهتي دوري الأبطال الأفريقي و«الكونفدرالية» المدرب الإيطالي جوسيبي سانينو الذي رحل بسبب تواضع نتائجه.

في الوقت نفسه، خاض مدرب «الأهلي طرابلس»، التونسي فتحي الجبال الاختبار الأفريقي الثاني له، ونجح في تخطي عقبة ضيفه النادي «الصفاقسي» التونسي، بعد أن تعثر في اختباره الأفريقي الأول خلال الجولة الافتتاحية الأولى أمام فريق «بيراميدز» المصري بهدفين لهدف، وكان المدرب الفرنسي بيرنارد سيموندي قاد الفريق خلال المواجهات الأولى في بطولة «الكونفدرالية» ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلى دور المجموعات عقب إقصائه فريق «الملعب» المالي بفضل ركلات الترجيح، لكنه أخفق في مواصلة النتائج الجيدة، وعقب انتهاء مباريات الأحد يتصدر «بيراميدز» فرق المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، يليه كل من «الأهلي طرابلس» و«الصفاقسي» التونسي برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ثم «زاناكو» الزامبي دون نقاط، أما المجموعة الثانية فتتساوى ثلاث فرق في صدارتها بثلاث نقاط وهي «الاتحاد» و«أورلاند» الجنوب أفريقي و«شبيبة الساورة» الجزائري، ثم يأتي فريق «رويال ليوباردس» في آخر الترتيب.

وحتى قبل انطلاق مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رقم «47»، لم تتوقف حركة التغييرات والتنقلات بعد أن أجمعت الأندية دون استثناء على التغيير والاستعانة بالمدرب التونسي، وكان أحدث الراحلين المدرب الوطني ناصر الحضيري الذي قدم استقالته من تدريب فريق «النصر»، لتتعاقد الإدارة، بقيادة رئيس مجلس الإدارة أسامة بوزيد، مع المدرب التونسي شهاب الليلي، بعد أن انسحب الأخير من تدريب فريق «الأولمبي الباجي»، ويمتلك الليلي خبرة واسعة، حيث أشرف على تدريب عدد كبير من الفرق أبرزها «الأفريقي» و«الصفاقسي» و«البنزرتي» و«النجم الساحلي» بتونس، إضافة إلى «الفيصلي» الأردني و«دبي» و«الجزيرة» و«الكوكب» السعودي.

وتعاقدت إدارة نادي «دارنس» مع المدرب التونسي أنيس العيساوي ليقود الفريق خلال مرحلة الإياب خلفاً للمدرب التونسي زياد التومي الذي استغنت عنه إدارة النادي قبل نهاية مرحلة الإياب بثلاثة أسابيع دون أن يحقق الفريق أي نتائج إيجابية، في الوقت نفسه زاد عدد المدربين التوانسة في الدوري الليبي هذا الموسم في المجموعتين، الأولى والثانية، بعد الاستغناء عن مدربين أجانب ومحليين وصلوا إلى أكثر من 14 مدرباً، وبعد التغييرات الأخيرة في مقاعد المدربين، تقلص عدد المدربين المحليين، حيث يصل مجموع المدربين 20 بعدد الأندية المشارِكة في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبحصر أسماء الفرق التي استعانت بالمدرسة التونسية هذا الموسم، ففي المجموعة الأولى: «الهلال» طارق ثابت، و«الأخضر» سمير شمام، و«دارنس» زياد التومي قبل استبداله بأنيس العيساوي، و«التعاون» توفيق زعبواب، و«خليج سرت» كريم الزواغي، وفي المجموعة الثانية: «الأهلي طرابلس» فتحي جبال، و«أولمبي الزاوية» منير اشبيل بعد لطفي جبارة، و«الاتحاد المصراتي» مراد العقبي، و«السويحلي» كمال زعيم، و«الخمس» جمال خشارم، و«الصداقة» أنيس الباز، أما المدربون الوطنيون، ناصر الحضيري «النصر»، وحمدي بطاو «المدينة»، ورضا عطية «أبوسليم»، ورضوان الديب «المحلة»، والمهدي أبوشاح «شباب الجبل»، وجمال خميس «الشط»، وسالم التاروغي «التحدي» خلفاً للمدرب البوسني إيغور.

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