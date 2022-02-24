اليوم.. 8 مباريات في كأس ليبيا لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الخميس، مع ثماني مباريات في الدور الـ64 لبطولة كأس ليبيا لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

على ملعب البيضاء، يواجه فريق الأخضر شمال بنغازي، بالمراقب المبروك الفارسي، والهلال يلتقي الطيران على ملعب المرج بالمراقب أحمد جبريل، ودارنس مع السلاوي على ملعب البيضاء بالمراقب نوري العبره.

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ويواجه فريق وفاق أجدابيا اتحاد تاورغاء، على ملعب أجدابيا بالمراقب عطية أبوحزاميه، والملعب الليبي يلتقي مع الشط على ملعب أبوسليم بالمراقب فوزي الهيشي، والأولمبي يلتقي الشرارة على ملعب الزنتان بالمراقب فتحي لحيو.

ويلتقي أبوسليم مع الجهاد على ملعب الجميل، بالمراقب عبدالمنعم سويدان، والسويحلي يلتقي الوحدة على ملعب ترهونة بالمراقب خالد أبوطبل.

مباريات الجمعة

وغدًا الجمعة القيروان يلتقي المجد على ملعب المروج بالمراقب عبدالحكيم الإمام، وشباب الجبل يتبارى مع السواعد على ملعب الإبيار بالمراقب عبدالرحيم حمد، وعلى ملعب بنينا الصداقة يلتقي الأندلس بالمراقب محمد بلعم، وعلى ملعب أجدابيا خليج سرت يلتقي الأفريقي بالمراقب عثمان الجازوي.

وتأجلت مباراتا الاتحاد والنهضة والأهلي طرابلس ووفاق صبراتة إلى موعد لاحق.