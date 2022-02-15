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منتخب المبارزة يستعد لأفريقية الشباب في نيجيريا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 15 فبراير 2022, 11:13 صباحا
منتخب المبارزة يستعد لأفريقية الشباب في نيجيريا
منافسات المبارزة في ليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)
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يواصل المنتخب الليبي للمبارزة استعداداته للمشاركة في بطولة أفريقيا للشباب التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 23 حتى27 فبراير الجاري.

وفي تصريح خاص قال رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة، عزالدين القاضي، إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء: «بداية أحيي وزارة الرياضة على دعمها وتكفلها بتذاكر السفر والإقامة للوفد الليبي المشارك في بطولة أفريقيا للمبارزة للشباب التي ستقام بمدينة لاغوس النيجيرية».

وأضاف القاضي «سيترأس الوفد الليبي أمين عام الاتحاد ضو التومي، ويضم المدرب سراج الدين التاجوري، والحكم إيهاب أبوشكيوة والرياضيين أنس بن صويد، ومحمد هشام بلحاج، وأبوبكر القاضي، وأنس أبوجطيلة، ومالك القاضي ومحمد الدايخ».
 
يشار إلى أن شباب المبارزة الليبية سبق لهم التتويج ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية في الجزائر العام 2018 وفضية أفريقيا في غانا 2019.

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