الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الأربعاء على ملعب بنينا ببنغازي، أولى مباريات دور الإياب والأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتجمع قطبي مدينة شحات، الصداقة سادس المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط مع جاره شباب الجبل ثامن المجموعة بثماني نقاط.

وغدا الخميس 10 فبراير، يتجدد الموعد مع مباراتين الأهلي بنغازي يستضيف خليج سرت على ملعب بنينا، والهلال يحل ضيفا على التعاون بملعب أجدابيا.

والجمعة 11 فبراير، دارنس يحل ضيفا على النصر بملعب بنينا، أما السبت 12 فبراير، ستقام مباراتان فعلى ملعب الجميل سيشهد لقاء المدينة والخمس، وعلى ملعب الزاوية فريق المحلة يحل ضيفا على الأولمبي.

الأحد 13 فبراير، يقام على ملعب مصراتة ديربي المدينة بين السويحلي والاتحاد المصراتي، بينما جرى تأجيل مباراتي الاتحاد وأبوسليم، والأهلي طرابلس والشط، لارتباط ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس بدور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية».