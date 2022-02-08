Atwasat

مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 01:30 مساء
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
مباريات الدوري الليبي على قناة «WTV». (خاص - بوابة الوسط)
alwasat radio

تستعد قناة «WTV» لبث لقاءات الفرق في الأسبوع الأول من مرحلة الإياب بمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتبدأ المباريات غدًا الأربعاء، بمواجهة الصداقة لفريق شباب الجبل، في تمام الساعة الثالثة مساء، والخميس يلتقي التعاون مع الهلال، في تمام الثالثة، والأهلي بنغازي وخليج سرت، في تمام الساعة السادسة.

والجمعة يشهد مواجهة الأخضر للتحدي في تمام الساعة الثالثة، والنصر مع دارنس في السادسة، وتقام السبت أيضًا مبارتان، المدينة مع الخمس في الساعة الثالثة، والأولمبي مع المحلة في التوقيت نفسه الساعة الثالثة، على أن تقام الأحد المقبل، مباراة واحدة تجمع الاتحاد المصراتي مع السويحلي في تمام الساعة الثالثة مساء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا
جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض

جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي
واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»

واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»
دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا

دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا
103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش (فيديو)

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش ...
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية؟

بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم ...
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء

عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين

«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
185 هدفا في الجولة الثالثة من الدوري الليبي لكرة اليد
185 هدفا في الجولة الثالثة من الدوري الليبي لكرة اليد
المدرب الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي للفوز
المدرب الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي للفوز
تعديل في جدول مباريات عربية السلة بمشاركة ليبية
تعديل في جدول مباريات عربية السلة بمشاركة ليبية
«الأهلي طرابلس» يفوز في افتتاح رباعي الطائرة
«الأهلي طرابلس» يفوز في افتتاح رباعي الطائرة
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية...
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 ......
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في ......
المزيد
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»...
الأردن تلتقي الإمارات في افتتاح سلة العرب وسط رقابة ليبية
الأردن تلتقي الإمارات في افتتاح سلة العرب وسط رقابة ليبية...
طائرة السويحلي تجتاز الاتحاد المصراتي في رباعي التتويج
طائرة السويحلي تجتاز الاتحاد المصراتي في رباعي التتويج...
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري ......
«الأهلي طرابلس» يفوز في افتتاح رباعي الطائرة
«الأهلي طرابلس» يفوز في افتتاح رباعي الطائرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط