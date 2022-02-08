مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد قناة «WTV» لبث لقاءات الفرق في الأسبوع الأول من مرحلة الإياب بمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتبدأ المباريات غدًا الأربعاء، بمواجهة الصداقة لفريق شباب الجبل، في تمام الساعة الثالثة مساء، والخميس يلتقي التعاون مع الهلال، في تمام الثالثة، والأهلي بنغازي وخليج سرت، في تمام الساعة السادسة.

والجمعة يشهد مواجهة الأخضر للتحدي في تمام الساعة الثالثة، والنصر مع دارنس في السادسة، وتقام السبت أيضًا مبارتان، المدينة مع الخمس في الساعة الثالثة، والأولمبي مع المحلة في التوقيت نفسه الساعة الثالثة، على أن تقام الأحد المقبل، مباراة واحدة تجمع الاتحاد المصراتي مع السويحلي في تمام الساعة الثالثة مساء.