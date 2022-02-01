اتحاد الكرة الليبي يفرض عقوبات وغرامات مع اعتماد نتائج دوري الدرجة الأولى

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القرار 45 والذي شهدت مادته الأولى اعتماد نتائج مباريات الأسبوع السادس للمجموعات الخامسة والسادسة والسابعة وفق التالي:
أبي الأشهر × وفاق صبراتة (2-0)
الجزيرة × الوحدة (1-0)
البشائر × الشرطة (0-0)
الملعب الليبي × النصر (3-0)
رفيق × الترسانة (2-0)
المستقبل × اليرموك (2-0)
الفالوجا × صقور العلالقة (3-2)
الظهرة × المجد (3-1)
الطلائع × أساريا (0-0)
عقوبات اللاعبين
إيقاف لاعب صقور العلالقة عبدالواحد مختار لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وإيقاف لاعب صقور العلالقة إسلام نوري عبدالسلام خمس مباريات متتالية إضافة إلى غرامة ثلاثة آلاف دينار، وإيقاف لاعب فريق المستقبل جهاد نصر حسين مباراتين إضافة إلى غرامة ألف دينار.
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