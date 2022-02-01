اتحاد الكرة الليبي يفرض عقوبات وغرامات مع اعتماد نتائج دوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القرار 45 والذي شهدت مادته الأولى اعتماد نتائج مباريات الأسبوع السادس للمجموعات الخامسة والسادسة والسابعة وفق التالي:

أبي الأشهر × وفاق صبراتة (2-0)

الجزيرة × الوحدة (1-0)

البشائر × الشرطة (0-0)

الملعب الليبي × النصر (3-0)

رفيق × الترسانة (2-0)

المستقبل × اليرموك (2-0)

الفالوجا × صقور العلالقة (3-2)

الظهرة × المجد (3-1)

الطلائع × أساريا (0-0)