تعرف على نتائج مباراتين مؤجلتين في الدوري الليبي للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، اليوم الأربعاء، بقاعة قرطبه بطرابلس، مباراتان مؤجلتان من الأسبوع الثاني للدوري الليبي لكرة السلة.

وانتهت المباراة الأولى بفوز فريق اليرموك على نظيره الأولمبي بنتيجة 71 مقابل 50، وفي المباراة الثانية فاز الأهلي طرابلس على المدينة بنتيجة 68 مقابل 31.

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وفي سياق متصل ستقام بقاعة قرطبة، بعد غدٍ الجمعة، مباراتان مؤجلتان أيضًا في دوري السلة الليبي، المباراة الأولى ستجمع اليرموك والجزيرة، وتعقبها مباراة الاتحاد مع منتخب الشباب 18 عامًا.