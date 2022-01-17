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تعرف على نتائج 4 مباريات بالدوري الليبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 17 يناير 2022, 08:09 مساء
تعرف على نتائج 4 مباريات بالدوري الليبي لكرة السلة
الأهلي طرابلس أمام المدينة في دوري السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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جرت أمس 4 مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة في الموسم الجاري (2021-2022).

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

فوز التحدي على منتخب الشباب 18 عامًا وبنتيجة 55/ 36، وفوز النصر على الهلال 74 / 52، وفوز الأهلي طرابلس على الشباب 85 /48، وفوز المدينه على الأولمبي 91 /57.

- مسابقات السلة تعلن إعادة مبارتي اليرموك أمام الأولمبي والمدينة مع الأهلي طرابلس
- الكهرباء والأمطار توقف مبارتين في دوري السلة

وفي سياق متصل أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة عن مواعيد المباريات المؤجلة، حيث التقى اليوم الإثنين بقاعة المرج السلفيوم مع منتخب 18 عاما.

وبعد غد الأربعاء ستقام مباراتين بقاعة قرطبه الأولمبى يلتقى اليرموك، والمدينة يتبارى مع الأهلي طرابلس، والسبت المقبل ستقام بقاعة قرطبه مباراتين أيضا اليرموك يلاقى الأولمبي والاتحاد مع منتخب الشباب 18 عاما.

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