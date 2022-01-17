عملية جراحية ناجحة لنجم كرة السلة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أجرى لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي طرابلس لكرة السلة، نسيم بدروش، عملية جراحية بمصر في الرباط الأمامي للركبة تكللت بالنجاح.

وفي فيديو له نشر بصفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة، قال بدروش: «الحمد لله العملية تكللت بالنجاح، وسأخضع، في الأيام المقبلة، للعلاج وإعادة التأهيل».

- مسابقات السلة تعلن إعادة مبارتي اليرموك أمام الأولمبي والمدينة مع الأهلي طرابلس

- الكهرباء والأمطار توقف مبارتين في دوري السلة

- النصر يحسم الديربي أمام الأهلي بنغازي.. والجزيرة يواصل الانتصارات في دوري السلة

ووجه اللاعب الشكر إلى جماهير كرة السلة، ورئيس الاتحاد الليبي للعبة، فؤاد برغش، والأمين العام للاتحاد جمال مفتاح على تواصلها الشخصي معه بعد العملية.

وتمنى بدروش التوفيق للمنتخب الليبي في مشاركته المرتقبة في بطولة العرب لكرة السلة.