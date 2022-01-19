برنامج حافل للاتحاد العربي لكرة السلة في 2022...

كشف الاتحاد العربي لكرة السلة، برنامج بطولاته للعام 2022، الذي تضمن عديد البطولات باستضافة دول الإمارات ومصر والكويت وتونس.
وجاء برنامج الاتحاد العربي للسلة كالتالي:
- فبراير 2022: الإمارات تستضيف البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات الـ24.
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- يوليو 2022: مصر تستضيف بطولتي العرب لكرة السلة، الشباب والشابات تحت 18 عامًا.
- سبتمبر 2022: الكويت تستضيف بطولة الأندية العربية لكرة السلة رجال.
- أكتوبر 2022: تونس تستضيف بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات.
- ديسمبر 2022: تونس تستضيف البطولة العربية لكرة السلة لأندية النخبة.
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