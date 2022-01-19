برنامج حافل للاتحاد العربي لكرة السلة في 2022

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشف الاتحاد العربي لكرة السلة، برنامج بطولاته للعام 2022، الذي تضمن عديد البطولات باستضافة دول الإمارات ومصر والكويت وتونس.

وجاء برنامج الاتحاد العربي للسلة كالتالي:

- فبراير 2022: الإمارات تستضيف البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات الـ24.

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- يوليو 2022: مصر تستضيف بطولتي العرب لكرة السلة، الشباب والشابات تحت 18 عامًا.

- سبتمبر 2022: الكويت تستضيف بطولة الأندية العربية لكرة السلة رجال.

- أكتوبر 2022: تونس تستضيف بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات.

- ديسمبر 2022: تونس تستضيف البطولة العربية لكرة السلة لأندية النخبة.