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برنامج حافل للاتحاد العربي لكرة السلة في 2022

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 19 يناير 2022, 05:57 مساء
برنامج حافل للاتحاد العربي لكرة السلة في 2022
مباراة سابقة لفريق سلة النصر. (نادي النصر عبر فيسبوك)
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كشف الاتحاد العربي لكرة السلة، برنامج بطولاته للعام 2022، الذي تضمن عديد البطولات باستضافة دول الإمارات ومصر والكويت وتونس.

وجاء برنامج الاتحاد العربي للسلة كالتالي:
- فبراير 2022: الإمارات تستضيف البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات الـ24.

- الأولمبي يلتقي اليرموك والمدينة يتبارى مع الأهلي طرابلس في دوري السلة
- تعرف على نتائج 4 مباريات بالدوري الليبي لكرة السلة
- عملية جراحية ناجحة لنجم كرة السلة الليبية

- يوليو 2022: مصر تستضيف بطولتي العرب لكرة السلة، الشباب والشابات تحت 18 عامًا.

- سبتمبر 2022: الكويت تستضيف بطولة الأندية العربية لكرة السلة رجال.

- أكتوبر 2022: تونس تستضيف بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات.

- ديسمبر 2022: تونس تستضيف البطولة العربية لكرة السلة لأندية النخبة.

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