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تعرف على مباريات الإثنين في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 17 يناير 2022, 12:39 مساء
تعرف على مباريات الإثنين في الدوري الليبي الممتاز
جانب من تدريبات فريق الاتحاد. (الإنترنت)
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تقام اليوم الإثنين 17 يناير، آخر مباراتين في الأسبوع الثامن من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في الموسم الجاري (2021-2022).

ويحتضن ملعب أبوسليم لقاء الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ15 نقطة، مع ضيفه الأولمبي ثالث المجموعة برصيد 11 نقطة، بالمراقب عادل الراعي.

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وعلى ملعب مصراته الاتحاد المصراتي خامس المجموعة برصيد عشر نقاط، يستضيف المدينة ثامن المجموعة برصيد سبع نقاط، بالمراقب صبحي القلالي.

وغدا الثلاثاء على ملعب البيضاء ستنطلق الجولة التاسعة للدوري بمباراة الأخضر وضيفه دارنس، بالمراقب ميلود الورفلي.

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