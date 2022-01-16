بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 3 - 1 الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة الأهلي طرابلس والخمس، ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، الأحد، حيث يقام اللقاء على ملعب الجميل.

الأهلي طرابلس خامس المجموعة الثانية بـ10 نقاط مع الخمس تاسع المجموعة برصيد 6 نقاط، والمراقب عبدالله المنصوري.

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ويتجدد الموعد، الأحد، مع مبارتين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وعلى ملعب ترهونة، سيجمع اللقاء المحلة سابع المجموعة بـ7 نقاط مع الشط في الترتيب العاشر والأخير برصيد نقطة واحدة، والمراقب لطفي بللو.