محمد الكوكي مدربا جديدا لنادي الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصل، السبت، المدرب التونسي محمد الكوكي إلى مدينة طرابلس، لقيادة فريق الاتحاد في الدوري، ومجموعات الكونفدرالية.

سيجري التعاقد وتوقيع العقد مع الكوكي رسميا من قبل إدارة نادي الاتحاد التي استعانت بمدرب تونسي، بعد استقالة مدرب الفريق الإيطالي جوزيبي سانينو، قبل الأسبوع السابع من الدوري الليبي.

ويعد الكوكي هو المدرب التونسي الثاني عشر هذا الموسم من 20 فريقا، بعد استقالة لطفي جبارة من الأولمبي، وحل بديلا له منير اشبيل، واستقالة زياد التومي من تدريب فريق دارنس.

فريق الاتحاد يتصدر حاليا المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.