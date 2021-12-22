الأولمبي يفرض التعادل على الأهلي طرابلس في الدوري

مباراة الأولمبي والأهلي طرابلس في الدوري. (الإنترنت)

أُقيمت مساء اليوم المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس بين فريق الأولمبي وضيفه الأهلي طرابلس ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

الشوط الأول كانت الأفضلية فيه لفريق الأولمبي الذي تحصل على ثلاثة فرص، وأخطرها فرصة تصدى لها حارس الأهلي طرابلس محمد نشنوش من انفراد.

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وفي الشوط الثاني، تحصَّل الأهلي طرابلس على فرصتين وكاد أن يسجل منهما أحمد القديري هدفًا للأهلي، ولكن حارس مرمى الأولمبي بشيوه تصدى لها لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح الأولمبي 11 نقطة، والأهلي طرابلس 5 نقاط.