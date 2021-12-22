بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 الأولمبي

انطلقت مباراة الأهلي طرابلس والمدينة ضمن مؤجلات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، عن الأسبوع الثالث، وتبث قناة الوسط «WTV» الاستديو التحليلي للمباراة التي تقام على ملعب الزاوية.

يدير استديو التحليل عبدالرزاق بالحاج، في حضور الضيفين وخبراء التحليل أسامة الفزاني وعادل الخمسي.

قبل المباراة، الأولمبي يتصدر المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط من أربع مباريات حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

أما الأهلي طرابلس ثامن المجموعة بأربع نقاط من ثلاث مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في واحدة، وفقد النتيجة في مباراة القمة أمام الاتحاد.

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