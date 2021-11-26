أسبوع حافل بالأهداف والأحداث في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز

لاعب الأخضر المحترف أري بابل يسجل أول «هاتريك» في الدوري الليبي الممتاز. (الإنترنت)

انطلقت مساء، يوم الأحد الماضي، أولى مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في نسخته التي تحمل الرقم «47» هذا الموسم (2021 - 2022)، في جولة شهدت تسجيل 23 هدفًا. وقص فريق «الأهلي بنغازي» شريط مباريات الموسم بخوضه مباراة الافتتاح أمام مستضيفه فريق «خليج سرت».

ونجح فريق «الأهلي بنغازي» في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت أول وأسرع أهداف الموسم بإمضاء مدافع «الأهلي ببنغازي»، علي يوسف. كما شهدت إحراز أول ركلة جزاء نفذها بنجاح محترف «الأهلي بنغازي»، التونسي هيثم الجويني.

وفي لقاء أبناء المدرسة التونسية الواحدة بين «الهلال» بقيادة مدربه التونسي طارق تابث، و«التعاون» بقيادة مواطنه المدرب توفيق زعبوب، انتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ليخرج الفريقان «حبايب» - لا غالب ولا مغلوب - . ونجح فريق «الأهلي طرابلس» في تحقيق الفوز على منافسه «الشط» بهدف لصفر فيما قلب «الأولمبي» تأخره بهدف على «المحلة» لانتصار كبير بثلاثية.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة «النصر» ومستضيفه «دارنس» على ملعب درنة. بينما تمكن فريق «الخمس» من تحقيق الانتصار على فريق «المدينة» بهدفين لصفر، وحقق «الصداقة» أول انتصار في تاريخه على جاره «شباب الجبل» بهدف لصفر في أولى ديربيات الموسم.

الاتحاد يفوز على أبو سليم بهدفين

واستهل فريق «الاتحاد» حملة الدفاع عن لقبه بفوز على فريق «أبوسليم» بهدفين لصفر، وضرب فريق «الأخضر» ضيفه «التحدي» بخماسية مقابل هدف واحد، أحرز منها محترفه الكونغولي الجديد أرى بابل أول «هاتريك» بينما انتهى ديربي الجوار بمدينة مصراتة بين «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» بالتعادل السلبي دون أهداف.

بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رقم «47» عن موسم 2021 - 2022، الذي شهدت سلسلة من التأجيلات لمواعيد سابقة، انطلقت لهذا العام بمشاركة 20 فريقًا موزعة على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى: «الهلال» و«شباب الجبل» و«التحدي» و«خليج سرت» و«دارنس» و«النصر» و«الأهلي بنغازي» و«الأخضر» و«الصداقة» والتعاون»، أما المجموعة الثانية، فضمت: «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«أبوسليم» و«الخمس» و«السويحلي» و«المحلة» و«الأولمبي» و«الاتحاد المصراتي» و«المدينة والشط».

الشلماني يقص شريط صافرات حكام الموسم

قص الحكم الدولي أحمد الشلماني شريط صافرة افتتاح الموسم الكروي الجديد بإدارته أولى مباريات الموسم الرياضي، حيث أدار أول مباراة بين فريقي «الأهلي بنغازي» ومستضيفه «خليج سرت»، التي أُقيمت يوم الأحد بملعب مدينة أجدابيا، وهي المباراة التي شهدت إحراز أول أهداف الموسم وأسرعها، عن طريق المدافع علي يوسف، بعد مرور خمس دقائق من صافرة البداية.

واحتسبت خلال هذه المباراة أول ركلة جزاء في الموسم نفذها بنجاح المحترف التونسي هيثم الجويني، في أول ظهور له مع فريقه الجديد، ويعول الجمهور الرياضي على نجاح مسيرة التحكيم خلال مباريات هذا الموسم باعتباره العنصر والعامل الأبرز في إنجاح مسابقات كرة القدم المحلية، خاصة بعد أن شهد التحكيم المحلي خلال الموسم الماضي عديد الانتقادات والأخطاء والسلبيات التي يأمل الجميع تفاديها والاستفادة منها وصولًا لمسابقة ناجحة يسهم التحكيم في الرقي بمستواها والوصول بها إلى بر الأمان.

تألق لافت للمحترفين في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد

شهدت مباريات الجولة الافتتاحية لمباريات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم هذا الموسم تألقًا لافتًا للاعبين المحترفين الذين نجحوا في تقديم الإضافة في أول ظهور لهم مع فرقهم هذا الموسم، ففي مباراة فريق «الأهلي بنغازي» و«خليج سرت» التي تفوق فيها الأول بثلاثية كان نصيب محترفي الفريق الأحمر منها هدفان، حيث أحرز المحترف التونسي هيثم الجويني الهدف الثاني من ركلة جزاء في أول ظهور له بملاعبنا المحلية، بينما سجل هدف الفوز الثالث المحترف النيجيري إيفونغ، الذي يسجل ظهوره الثاني تواليًا مع «الأهلي بنغازي».

تألق المالي إسماعيل باكايوكو

وفي مباراة «الهلال» و«التعاون» تألق المحترف المالي إسماعيل باكايوكو، وقص شريط أهداف فريقه «الهلال» في المباراة التي أسفرت عن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وهو المحترف القادم من فريق «الأنوار» والذي كان هدافه الأول في الموسم الماضي.

وفي مباراة «الأولمبي» و«المحلة» التي تفوق فيها «الأولمبي» بثلاثة أهداف لهدف تألق محترفا «الأولمبي وقادا الفريق الأزرق لأول انتصار وأول ريمونتادا، بعد أن كان «المحلة» متقدمًا بهدف، حيث أحرز المحترف التونسي عبد الله بن عليوة، هدف الفوز الثاني، بينما سجل هدف الانتصار الثالث المحترف، لاسينا بمبا.

واستهل فريق «الاتحاد» حملة الدفاع عن لقبه بانتصار على حساب منافسه فريق «أبوسليم» في مباراة شهدت تألق محترفه الغاني الجديد كوامي، الذي أحرز هدف الفوز الثاني ليحسم «الاتحاد» المواجهة لصالح بهدفين لصفر. كما نجح المحترف الكونغولي لفريق الأخضر «أري بابل»، في أول ظهور له بتسجيل «هاتريك» في فوز فريقه بخماسية مقابل هدف أمام «التحدي» في ختام مباريات الجولة الافتتاحية الأولى.

«الأولمبي» يحقق أول «ريمونتادا» هذا الموسم

سجل فريق «الأولمبي» الأول لكرة القدم أول «ريمونتادا» في افتتاحية منافسات الموسم الكروي الجديد حين قلب تأخره بهدف إلى انتصار كبير بثلاثية على حساب منافسه فريق «المحلة»، الذي كان هو المبادر والسباق لافتتاح باب التسجيل عن طريق لاعبه أحمد زكي، غير أن فريق «الأولمبي» انتفض بعد ذلك ليقلب الطاولة على منافسه، مسجلًا ثلاثة أهداف عن طريق كل من اللاعب طارق بشارة ثم أحرز المحترف التونسي عبد الله بن عليوة، هدف الفوز الثاني، فيما سجل هدف الفوز الثالث المحترف لاسينا بمبا، ليخرج «الأولمبي» بأول انتصار وأول «ريمونتادا» له في افتتاح مباريات الموسم، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده. وشهدت هذه المباراة حوارًا مثيرًا بين مدرب فريق «المحلة»، رضوان الذيب، ومدرب «الأولمبي» الجديد التونسي لطفي جباره.

يذكر أن فريق «المحلة» سبق له أن توج ببطولة الدوري الليبي لموسمين متتاليين، بينما أحرز فريق «الأولمبي» بالزاوية لقب الدوري الليبي في مناسبة واحدة.

أول انتصار تاريخي لـ«الصداقة» على حساب «شباب الجبل»

سجل فريق «الصداقة» الأول لكرة القدم أول انتصار في تاريخ مواجهاته الرسمية مع فريق «شباب الجبل» على صعيد مباريات الدوري الليبي لكرة القدم، حيث تفوق «الصداقة» في لقاء ديربي الجوار بهدف لصفر، من توقيع لاعبه علي رزق، ليحسم المواجهة لصالحه في افتتاح مباريات الموسم الكروي الجديد على صعيد فرق المجموعة الثانية. ويحمل سجل مباريات الفريقين ثلاث مواجهات رسمية على مستوى بطولة الدوري الليبي، حيث تعود أولى المباريات الرسمية إلى الموسم الرياضي 2017 - 2018، وتمكن فريق «شباب الجبل» من تحقيق الفوز في أول حوار بينهما بهدف لصفر أحرزه اللاعب أنس الورفلي.

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يما التقى الفريقان للمرة الثانية ضمن ذهاب الموسم الماضي، وأسفر اللقاء عن تعادل الفريقين سلبيًا دون أهداف، بينما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين نتيجة مبارة الإياب، فيما كانت مواجهة الإثنين الماضي هي الرابعة رسميًا في تاريخ مباريات الفريقين، وأسفرت عن أول انتصار تاريخي يسجله فريق «الصداقة» على حساب جاره «شباب الجبل» بهدف لصفر.

الغسلي أول المغادرين في موسم الرحيل المبكر للمدربين

قرر مجلس إدارة نادي «المدينة» في اجتماع عاجل إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم المغربي الحسن الغسلي من منصبة عقب خسارة الفريق في الجولة الافتاحية أمام فريق «الخمس» بهدفين لصفر ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الليبي على صعيد فرق المجموعة الثانية. وينتظر أن يتولى مهمة تدريب الفريق بصورة موقتة المدرب المساعد للفريق يونس خزام.

يذكر أن المدرب المغربي الحسن الغسلي الحامل للجنسية البلجيكية يسجل حضوره لأول مرة بملاعب الدوري الليبي، ليكون أول المغادرين له عقب الخسارة التي تلقاها أمام فريق «الخمس» بقيادة مدربه الوطني حمدي بطاو. وسبق أن شهد الدوري الليبي رحيلًا مبكرًا لعدد من المدربين قبل انطلاق الموسم، حيث غادر المدرب الوطني جلال الدامجة فريق «التعاون» بعد تجربة قصيرة ليحل بديلًا له المدرب التونسي توفيق زعبوب. كما غادر المدرب المهدي أبوشاح «خليج سرت» ليحل بديلًا له المدرب الوطني طارق مراجع، الذي ترك المهمة عقب خسارة فريقه أمام «الأهلي بنغازي» ليتولى المدرب التونسي الجديد محمد كريم الزواغي مهمة تدريب الفريق.

بطاو أول مدرب محلي يحقق الانتصار في الجولة الافتتاحية

بعد تفوق واضح للمدربين الأجانب الوافدين إلى بطولة الدوري الليبي لكرة القدم الذين نجحوا في قيادة فرقهم لأول الانتصارات في افتتاح مباريات الموسم الجديد على حساب منافسيهم من المدربين المحليين، نجح المدرب الوطني حمدي بطاو، مدرب فريق «الخمس» في قيادة فريقه إلى انتصار على حساب فريق «المدينة» بهدفين لصفر أحرزهما لاعبه الشاب محمد الغنيمي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين بملعب مدينة ترهونة.

وقد عجلت هذه الخسارة بإطاحة مدرب فريق «المدينة» المغربي الحامل للجنسية البلجيكية الحسن الغسلي، في المقابل شهدت جولة الأسبوع الأول نجاح عدد من المدربين الوافدين في قيادة فرقهم إلى أول الانتصارات وهم المدرب الكرواتي رادان، الذي نجح في قيادة فريقه «الأهلي بنغازي» للفوز على «خليج سرت»، والفرنسي بيرنارد سيموندي، الذي نجح في قيادة فريقه «الأهلي طرابلس» للفوز على «الشط» والتونسي لطفي جبارة، الذي نجح في قيادة «الأولمبي» للفوز على «المحلة»، ومواطنه التونسي أنيس الباز، الذي قاد فريق «الصداقة» لأول انتصار على حساب الجار «شباب الجبل»، والإيطالي جوسيبي سانينو، الذي قاد «الاتحاد» للفوز على «أبوسليم» بهدفين لصفر.