«المسابقات» تصدر جدول مباريات الأسبوع الثاني بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 05:39 مساء
رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالمولى المغربي. (أرشيفية : الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2021-2022.

وبحسب الجدول؛ ستُقام 5 مباريات للمجموعة الأولى و4 مباريات في المجموعة الثانية، بدايةً من الإثنين الموافق 29 نوفمبر الجاري.

وجاءت مباريات المجموعة الأولى كالآتي:
الإثنين 29 نوفمبر: الصداقة يلتقي الهلال بملعب شحات، والأهلي بنغازي مع شباب الجبل بملعب شهداء بنينا.

الثلاثاء 30 نوفمبر: الأخضر يلتقي التعاون بملعب شيخ الشهداء والنصر يلتقي التحدي بملعب شهداء بنينا.

الأربعاء 1 ديسمبر: درانس يلتقي خليج سرت بملعب درنة.

وجاءت مباريات المجموعة الثانية كالآتي:
الإثنين 29 نوفمبر: الشط يلتقي المدينة بملعب على الزقوزي.

الثلاثاء 30 نوفمبر: الأولمبي يلتقي الخمس بملعب الخمس.

الأربعاء 1 ديسمبر: السويحلي يلتقي المحلة بملعب مصراتة وأبوسليم يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب  الهاشمي البهلول.

وتأجلت مباراة ديربي طرابلس بين الاتحاد وأهلي طرابلس، في الدوري الليبي الممتاز؛ نظرًا لمشاركتهما في ملحق بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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