20 ناديا في بطولة الوحدة للرماية بالزنتان

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 28 أكتوبر 2021, 04:52 مساء
بطولة الرماية بالخرطوش. (الإنترنت)

بدأ نادي الوحدة بالزنتان التجهيز لتنظيم النسخة الرابعة لبطولة الرماية بالخرطوش تخصص تراب، التي ستنطلق منافساتها يومي الخامس والسادس من  نوفمبر المقبل.

وأفاد مصدر مقرب من النادي بأنّ 20 ناديًا من مختلف المدن الليبية، أبدت رغبتها في المشاركة وهي ناديا طبرق والصقور من مدينة طبرق، ومن بنغازي ناديا بنغازي والنصر ونجوم الشاطئ من مدينة براك، ومن الخمس أندية الخمس والأخوة واتحاد الخمس.

ومن طرابلس نجوم قرقارش واليرموك والشرطة، ومن الزاوية ناديا الأولمبي وأساريا، والانتفاضة المطرد والنجوم صرمان، ومن زوارة ناديا زوارة والجزيرة، وناديا الوحدة والنصر الزنتان.

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