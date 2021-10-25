أبوشويشة لـ«بوابة الوسط»: بنغازي تستقبل الملتقى النسائي الرياضي

عواطف أبوشويشة. (فيسبوك)

أعلنت رئيسة الاتحاد الليبي الرياضي النسائي، عواطف أبوشويشة، أنه سيتم تنظيم الملتقى النسائي الرياضي الثاني بعنوان صحة المرأة بلياقتها البدنية، تحت شعار «حب ووفاء لزيادة العطاء» وذلك بمدينة بنغازي منتصف ديسمبر المقبل، بهدف مناقشة معلومات عن التربية البدنية.

وقالت أبوشويشة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين: «لدينا العديد من البرامج، ونريد دعم وزارة الرياضة بشكل أكبر»، كما أعربت عن اندهاشها من غياب دور فاعل لبعض العناصر النسائية في الاتحادات بغالب الألعاب.

وأضافت: «حاولنا عقد اجتماع للتنسيق مع كل الاتحادات التي بها عضويات للمرأة، وللأسف من 32 عنصرا لم تحضر إلا خمسة عناصر فقط».